Исинбаева удалила из соцсетей фото с Путиным

2:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева удалила в Instagram* совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: prt scr youtube.com/ ГТРК "Волгоград-ТРВ". "Волгоград 24"

В ноябре 2017 года спортсменка опубликовала пост о присоединении к движению Putin Team. Тогда она написала: "Я в команде #putinteam. I'm on the team #putinteam", напоминает РИА "Новости".

Само фото было сделано во время Олимпиады-2014 в Сочи, когда Елена Исинбаева исполняла обязанности мэра Олимпийской деревни. Президент России тогда приехал посмотреть, как живут спортсмены.

В июле этого года Исинбаева заявила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете.

Бывшая спортсменка, имеющая звание майора, сказала, в частности, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. По её словам, у МОК на ее счет "нет никаких сомнений".

Ранее СМИ сообщали, что Исинбаева владеет домом в элитном жилом комплексе в испанском муниципалитете Арона. Отмечалось, что она там зарегистрирована вместе со своим мужем и детьми, которые получают образование на юге острова Тенерифе (архипелаг Канарские острова).

После этого заявления Исинбаевой президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что она дистанцировалась от ОКР, являясь членом исполкома организации. По словам Позднякова, бывшую спортсменку не могут исключить из исполкома ОКР до тех пор, пока она является членом МОК.

А 18 августа председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал постановление, согласно которому стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в Махачкале был переименован в стадион "Труд" — именно такое название он носил с момента своего основания в 1960 году до 2017 года.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.