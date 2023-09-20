Киевский эксперт Стариков: судьба украинского конфликта решится до конца осени

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Продолжатся на Украине бои или дело перейдёт к заморозке, станет известно этой осенью.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщил военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, на нынешней Генеральной ассамблее ООН и после проходят встречи, на которых решают, принимать ли требование Киева к разрешению конфликта и давать ли ему ещё один шанс на наступление.

"Этот вопрос будет решён до конца ноября. То есть, точка бифуркации — или война идёт на замораживание, или война идёт на конфликт высокой интенсивности. Если страны Глобального Юга не поддержат десять принципов Владимира Зеленского, всё, что говорит об освобождении территории на 91-й год, пойдёт по линии деэскалации. Если они нейтрально посмотрят, то дадут последний шанс Украине зимой-весной. Если вообще они не обратят внимание, то война будет продолжаться уже до выборов в США, в зависимости от результатов, как там пройдёт", — в эфире видеоблога "Да это так" отметил Стариков.

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