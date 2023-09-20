В России предложили ввести пожизненное ограничение свободы педофилов

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению, Яна Лантратова, предложила ввести жесткие меры в отношении осужденных за педофилию. Ее предложения включают в себя введение пожизненного ограничения свободы для таких осужденных, а также обязательное ношение электронных браслетов с системой отслеживания. Эти предложения были направлены в письме к главе Следственного комитета РФ, Александру Бастрыкину.

Фото: Openverse

Лантратова подчеркнула, что в последние годы в России наблюдается заметный рост числа подобных преступлений, и более половины из них совершают рецидивисты.

В своем обращении к Бастрыкину, депутат предложила внести изменения в Уголовный кодекс РФ, чтобы установить для осужденных за педофилию обязательное и безальтернативное наказание в виде пожизненного ограничения свободы. Это ограничение свободы включало бы запрет на посещение мест, где собираются дети, ограничение передвижения в определенные временные рамки, а также запрет на выезд за пределы муниципалитета, в котором проживает осужденный педофил.

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