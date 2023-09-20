Газовик Милованов назвал возможную причину взрыва газа в Балашихе

2:11 Your browser does not support the audio element. Общество

По информации от подмосковного ГУ МЧС России, произошел взрыв газа в жилом доме в Балашихе, в результате чего рухнули три этажа и два балкона. Инцидент унес жизни шести человек, включая четырех жильцов дома и двух спасателей.

Фото: Openverse

Инженер службы по обслуживанию газового оборудования Эдуард Милованов поделился с "Радио 1" своими наблюдениями о частых причинах взрывов в жилых домах, связанных с достижением опасной концентрации газа. Он отметил, что часто проблемы возникают из-за неправильной эксплуатации вентиляции.

"Мы часто видим случаи, когда люди проводят самостоятельный ремонт, перекрывают вентиляционные каналы или подключают вентиляцию от вытяжки из кухни. Это нарушает нормальную работу вентиляции. В случае утечки газа, он начинает скапливаться и достигать опасной концентрации", — сказал Эдуард Милованов.

Специалист также подчеркнул, что можно принять меры для обеспечения безопасности. Для начала, владельцам жилья следует проверить состояние вентиляции и, при необходимости, вызвать специалиста для ее очистки.

"Проверить работу вентиляции в домашних условиях можно просто. Возьмите лист бумаги формата А4 и поднесите к вентиляционному каналу. Если он прикладывается, и вы ощущаете поток воздуха, значит, все в порядке. Если вентиляция не функционирует, следует обратиться к ТСЖ и сообщить о проблеме. Они должны следить за состоянием вентиляции и регулярно проводить ее чистку за средства, взимаемые с жильцов", — пояснил эксперт.

Эдуард Милованов также предложил установить специальные газовые сигнализаторы, которые могут обнаружить даже небольшие утечки газа.

"На рынке доступны недорогие газовые сигнализаторы с автоматическими клапанами, способными быстро прекратить поступление газа. Однако важно помнить, что такие устройства требуют ежегодной проверки и калибровки, что может обойтись примерно в те же деньги, что и их покупка", — добавил он.

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