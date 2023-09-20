Дочь создателя "Дяди Стёпы" Германа Мазурина рассказала о причине его смерти

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Причиной смерти создателя "Дяди Стёпы" и "Старика Хоттабыча" Германа Мазурина стал оторвавшийся тромб. Об этом рассказала дочь художника Анна в беседе с Shot.

Фото: ВКонтакте

По её словам, художника увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой после падения. Ему сделали операцию. Некоторое время он находился на ИВЛ, но затем, как казалось, пошёл на поправку.

Последние несколько недель жизни художник перестал есть. Накануне ему стало плохо — оторвался тромб. Врачи пытались реанимировать Германа Алексеевича, но он скончался.

Дочь отметила, что Мазурин до трагического падения активно занимался творчеством. Он рисовал изображения даже после операции в больнице.

Напомним, о смерти известного художника 19 сентября на 92-м году жизни сообщили СМИ сегодня. Он будет похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

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