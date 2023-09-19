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Россиян с кредитными обязательствами предупредили о важных сроках

1:05
Общество

Граждан России, имеющим кредитные обязательства, включая ипотеку, предупредили о важных сроках.

Россиян с кредитными обязательствами предупредили о важных сроках
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Значительные изменения ожидают не только будущих заемщиков, но и текущих держателей кредитов. Эти изменения связаны с повышением ключевой ставки Банка России, которое произошло 15 сентября. Финансовые учреждения начнут увеличивать процентные ставки по кредитам в ответ на это решение.

Целью повышения ключевой ставки Центробанка было сокращение объема кредитования в России и снижение уровня инфляции. За последнее время объем выдачи кредитов, в основном ипотечных, достиг рекордных значений.

Важно отметить, что повышение процентных ставок по кредитам также повлияет на текущих заемщиков, особенно на тех, кто рассматривает возможность рефинансирования своих кредитов. Многие используют этот способ для снижения процентной ставки или объединения нескольких кредитов в один, что является удобным и выгодным решением.

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Что такое ключевая ставка, как она работает и на что влияет
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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