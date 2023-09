Удаленная работа может снизить углеродный след на 54%

Исследование, проведенное учеными Корнелльского университета и Microsoft, показало, что работающие из дома сотрудники могут снизить свой углеродный след на 54 процента по сравнению с коллегами, работающими в офисе. Это исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), проводилось на американских работниках.

Ученые обнаружили, что те, кто работает в офисе и добирается туда каждый день на автомобиле, создают негативное воздействие на окружающую среду из-за выбросов вредных веществ и пробок. Помимо этого, офисы требуют постоянного отопления или использования кондиционеров, что также увеличивает потребление электроэнергии и вредных выбросов.

Углеродный след уменьшается с увеличением количества рабочих дней, проведенных удаленно. Например, при работе из дома два-четыре дня в неделю углеродный след снижается на 29 процентов.

Однако исследователи также отметили, что удаленная работа не всегда положительно влияет на окружающую среду. Сотрудники, работающие из дома, стали чаще использовать автомобили и совершать перелеты в свободное время, что может негативно сказаться на природе.

После пандемии коронавируса многие американцы переехали в пригороды, что также может увеличить расстояния поездок для тех, кто частично работает в офисе, и увеличить углеродный след из-за предпочтения частного транспорта перед общественным.

Исследование подчеркивает важность баланса между удаленной работой и уменьшением вредного воздействия на окружающую среду.

