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Футбольный матч "Тюмень" и "Родина" закончился ничьей, но последовали инциденты с болельщиками

2:17
Общество

На вчерашнем домашнем матче МЕЛБЕТ-Первой лиги, где "Тюмень" встречалась с "Родиной" из столицы, команда из Сибири оказалась в центре внимания после двух удалений и пенальти, засчитанных в свои ворота. В особенности, на 48-й минуте матча лидер "Тюмени" Евгений Татаринов получил две желтые карточки и был вынужден покинуть поле.

Футбольный матч "Тюмень" и "Родина" закончился ничьей, но последовали инциденты с болельщиками
Фото: Wikipedia

Этот эпизод вызвал негодование среди зрителей, но "Тюмень" сумела собраться и завершила игру вничью со счетом 2:2.

Тем не менее, страсти не улеглись, поскольку по окончании матча на выходе со стадиона ожидали сотрудники полиции, решившие провести проверку среди фанатов на возможное участие в прошлом националистическом марше, который состоялся в прошлую пятницу. Возможной причиной стали шарфы, которые некоторые молодые люди использовали для закрытия лиц, и которые напоминали обычные футбольные шарфы. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Тюменский болельщик комментировал ситуацию, говоря, что не произошло ничего серьезного, и что полиция всего лишь задавала молодежи несколько вопросов.

Адвокат Павел Руснаков отметил, что у тюменцев, возможно, могут быть предъявлены административные обвинения в связи с их выходом и слоганами против мигрантов. Однако также существует вероятность применения статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается публичных действий, направленных на разжигание ненависти или вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии или принадлежности к социальной группе.

Что касается футбольной составляющей, то "Тюмень", набравшая на данный момент 15 очков, впервые в этом сезоне опустилась на восьмое место в таблице. В лидерах чемпионата находятся "Алания" (20 баллов), "Динамо" (18), а также "Акрон", "Торпедо" и "Сокол" (по 17 очков).

Следующий матч для "Тюмени" запланирован на 23 сентября в Краснодаре, где команда сыграет с "Кубанью", занимающей предпоследнее место в чемпионате.

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Обзор матча «Алания» — «Тюмень» | 9 тур МЕЛБЕТ-Первой Лиги
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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