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Программист Журавлев рассказал о рисках ввода цифрового паспорта

1:33
Общество

Электронная версия паспорта гражданина Российской Федерации, доступная через приложение "Госуслуги", теперь считается равнозначной бумажному документу. Соответствующий указ, подписанный президентом России, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Программист Журавлев рассказал о рисках ввода цифрового паспорта
Фото: Минкомсвязь России

Как пояснил программист и Frontend-разработчик Сергей Журавлев, внедрение электронного паспорта в России представляет собой важный шаг в сфере цифровой трансформации государственных услуг и их улучшения. Однако, по его мнению, остаются нерешенными вопросы безопасности.

"Возможна подделка фотографий в фотошопе, и это лишь один из способов мошенничества. Однако цифровой паспорт, вероятно, будет содержать дополнительные защитные меры, чтобы снизить этот риск", — подчеркнул эксперт в интервью корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Согласно его словам, проблемы с конфиденциальностью сбора и хранения личных данных в цифровом формате связаны с определенными рисками.

Следует отметить, что использование электронной версии паспорта будет иметь добровольный характер. Те, кто предпочитает традиционный бумажный документ, могут продолжать его использовать.

Важно отметить также, что процесс цифровизации затронет не только паспорта. Президент поручил в течение трех месяцев совместно с ФСБ определить список документов, которые можно будет предоставлять через "Госуслуги".

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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