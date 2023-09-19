В России заболеваемость ковидом выросла на 48% за неделю

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Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю выросла на 48%, а число госпитализаций выросло на 20,6%. Об этой тревожной тенденции сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Фото: openverse

Рост числа госпитализаций наблюдался в 42 регионах России, в то время как заболеваемость возросла в 70 регионах.

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