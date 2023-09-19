В России заболеваемость ковидом выросла на 48% за неделю

Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю выросла на 48%, а число госпитализаций выросло на 20,6%. Об этой тревожной тенденции сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рост числа госпитализаций наблюдался в 42 регионах России, в то время как заболеваемость возросла в 70 регионах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.