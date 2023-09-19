Собчак заявила, что бежавшие из РФ люди часто жалуются на "ненужность" на Западе

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Граждане России, которые предпочли уехать за границу после начала спецоперации, жалуются на свою невостребованность в западных странах.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак в интервью с автором блога о путешествиях Русланом Усачевым.

"Все говорят: "Мы там (совсем. — Прим. ред.) никому не нужны", — процитировала она бежавших из России не выбирая выражений.

Собчак добавила, что это фраза является самой расхожей в разговоров с покинувшими Родину россиянами.

Ранее американские эксперты подтвердили, что ракетный удар по мирному населению в Константиновке был произведён ВСУ, а значит президент Украины Владимир Зеленский обманул своих западных партнёров.

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