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Психолог Дарья Блинова рассказала, как не сформировать у детей зависимость к гаджетам

2:54
Общество

Гаджеты стали неотъемлемой частью современной жизни, они применяются в различных её сферах. Дети часто подвержены зависимости к ним. Детский и семейный психолог Дарья Блинова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как научить детей экологично пользоваться гаджетами.

Психолог Дарья Блинова рассказала, как не сформировать у детей зависимость к гаджетам
Фото: "смартфон и маникюр" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

Специалист подчеркнула важность собственного примера родителей. Именно они, в первую очередь, формируют отношение к гаджетам, в частности, к телефонам. Важно объяснить ребёнку предназначение устройства.

"Первое — трансляция всё-таки, что такое телефон, что это, в первую очередь, средство связи, плюс он обладает какими-то функциями, но они не должны стать приоритетными. Опять же, здесь зависит, насколько готов родитель раскошелиться на какой гаджет своему ребёнку. Зачастую я сейчас вижу в первых классах вообще, что дети ходят с умными часами и пользуются исключительной ими как связью", — поделилась психолог.

Специалист считает, что полностью ограничивать ребёнка в гаджетах не стоит, поскольку когда в семье каждого есть телефон, он хочет иметь такое равноправие в этом отношении. Психолог советует вводить ограничения во времени при пользовании устройством.

"В целом, такие бытовые истории, это когда нужно ребёнка занять: поездки в машине, это где-то там ожидание в очереди. Это вполне допустимо, что у нас ничего нет, книжку забыли или что-то ещё, поиграли, нам нужно будет долго ждать. Но когда дома есть весь спектр игрушек, есть возможность у родителей уделить время, то, конечно, здесь стараться расставлять приоритеты в сторону общения игр с ребёнком оффлайн", — поделилась Блинова.

Родителям рекомендуется просматривать контент игр и избегать вовлекающих игр, где идёт как бы виртуальное общение с ребёнком. Это очень быстро может сформировать зависимость.

Часто ребёнок видит телефоны у сверстников и начинает настаивать на покупке гаджета. В этом случае, чтобы не сформировать у ребёнка зависимость, важно уметь договариваться с ребёнком.

"Классическая техника "я-ты-сообщение", когда я понимаю, как тебе хочется сидеть и играть, как вот Петя или Аня, но давай мы посвятим время совместной игре, а после я тебе уделю либо свой телефон, либо будет возможность поиграть в планшет. С отражением эмоций, как ребёнку хочется, но нужно. Возможно, какие-то обязанности по дому начинают появляться", — рассказала психолог.

Блинова подчеркнула, что полностью ограничить детей в гаджетах мы не можем, так как даже современная школьная система требует пользования ими.

"Нас к этому толкает современная жизнь. Толкает прямо упорно. Но надо с этим бороться", — заключила Блинова.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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