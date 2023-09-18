Ветврач Шеляков раскритиковал акцию экоактивистов во Франции

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Ветеринар высшей квалификации Михаил Шеляков высказал свои комментарии относительно акции, которая произошла во Франции. В рамках этой акции экологические активисты окрасили воду в каналах в зеленый цвет в знак протеста, что, в конечном итоге, привело к массовой гибели рыбы.

Фото: Openverse

В беседе с журналистами NEWS.ru, эксперт подчеркнул, что вмешательство в экосистему может вызвать серьезные последствия, вплоть до полного разрушения этой системы.

Михаил Шеляков оценил акцию во Франции как "крайне неразумную", так как химические вещества могут оставаться в водоемах продолжительное время. Как отмечает эксперт, помимо рыбы, могли пострадать также микроорганизмы, играющие важную роль в водной экосистеме, сообщает aif.ru.

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