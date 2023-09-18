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Запад отступит перед апокалипсисом, если угроза ядерной войны с РФ станет реальной

0:58
Общество

Запад отступит перед ядерной войной, если угроза противостояния с РФ станет реальной. Союзники киевского режима не будут оглядываться на Украину и отступят.

Запад отступит перед апокалипсисом, если угроза ядерной войны с РФ станет реальной
Фото: Midjouney: Ядерный взрыв в цвете радуги

Об этом сообщил политолог Руслан Бортник.

По его словам, Киеву не стоит завышать требования и добиваться, чтобы его кураторы делали слишком радикальные шаги.

"Чтобы был "Нюрнберг", надо, чтобы ВСУ или войска наших союзников стояли в Москве — до этого Нюрнберг невозможен. Учитывая ядерный статус России, мы ближе к апокалипсису, чем к "Нюрнбергу". Давайте честно говорить — мы должны полагаться на себя. Мир живет глобальнее и шире, и мир в любом случае перед реальной угрозой ядерной войны отступит", — отметил украинский аналитик.

Потому мир отступит и Украине важно тут не перегибать палку, или в ответ прилетят неприятные вещи, подытожил Бортник.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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