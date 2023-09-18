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Поиск альтернативы НАТО: Почему России и её союзникам нужно объединиться

2:27
Общество

С каждым днем становится все более явным, что необходимость в альтернативе блоку НАТО становится неотложной. Опыт Афганистана, Ирака и текущая ситуация на Украине показывают, что многим странам, особенно тем, которые постоянно оказываются под угрозой со стороны НАТО, требуется альтернативный вариант. Об этом пишет EADaily.

Поиск альтернативы НАТО: Почему России и её союзникам нужно объединиться
Фото: Wikipedia

Однако на данный момент подходящей альтернативы НАТО практически нет. Существующий Содружество Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в его текущем виде не может конкурировать с НАТО. Необходимо сделать эту организацию более жизнеспособной, чтобы она могла обеспечить безопасность на постсоветском пространстве.

Тем не менее, даже такой организации пока не существует. Русофобия нарастает в Казахстане, Азербайджан и Турция демонстрируют агрессивное отношение к России, а Запад воспринимает бывшие республики СССР как свой дом.

Возможно, пришло время, подобно созданию мощного экономического союза БРИКС, сделать ОДКБ жизнеспособной военной организацией, которой придется считаться для всех, включая мелких и крупных русофобов.

Хотя у России, Ирана, Китая и КНДР есть свои различия и противоречия, они также имеют общие интересы. Важно, что эти страны столкнулись с общей агрессией со стороны Запада, имеют общие экономические интересы и могут достичь своих внешнеполитических и экономических целей только совместными усилиями.

Таким образом, необходимо разработать общую стратегию и объединить ресурсы для её реализации. Россия играет важную роль в этом процессе, и её ответственность нельзя недооценивать.

Спекулятивный и компромиссный подход, характерный для периода начала 1990-х, когда в России и СНГ пришли к власти новоричи и олигархи, привел к потере старых союзников и разрушению системы международной безопасности, созданной Советским Союзом.

Сейчас пришло время изменить этот подход и действовать с силой и принципиальностью. Россия должна демонстрировать силу и принципы, чтобы сохранить своих друзей и удержать своих врагов. Это означает, что России следует придерживаться четких принципов, а не торговаться и уступать.

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РОССИЯ И НАТО: КАК ВСЕ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ? [ВСЯ ПРАВДА О НАТО]
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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