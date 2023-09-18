С каждым днем становится все более явным, что необходимость в альтернативе блоку НАТО становится неотложной. Опыт Афганистана, Ирака и текущая ситуация на Украине показывают, что многим странам, особенно тем, которые постоянно оказываются под угрозой со стороны НАТО, требуется альтернативный вариант. Об этом пишет EADaily.
Однако на данный момент подходящей альтернативы НАТО практически нет. Существующий Содружество Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в его текущем виде не может конкурировать с НАТО. Необходимо сделать эту организацию более жизнеспособной, чтобы она могла обеспечить безопасность на постсоветском пространстве.
Тем не менее, даже такой организации пока не существует. Русофобия нарастает в Казахстане, Азербайджан и Турция демонстрируют агрессивное отношение к России, а Запад воспринимает бывшие республики СССР как свой дом.
Возможно, пришло время, подобно созданию мощного экономического союза БРИКС, сделать ОДКБ жизнеспособной военной организацией, которой придется считаться для всех, включая мелких и крупных русофобов.
Хотя у России, Ирана, Китая и КНДР есть свои различия и противоречия, они также имеют общие интересы. Важно, что эти страны столкнулись с общей агрессией со стороны Запада, имеют общие экономические интересы и могут достичь своих внешнеполитических и экономических целей только совместными усилиями.
Таким образом, необходимо разработать общую стратегию и объединить ресурсы для её реализации. Россия играет важную роль в этом процессе, и её ответственность нельзя недооценивать.
Спекулятивный и компромиссный подход, характерный для периода начала 1990-х, когда в России и СНГ пришли к власти новоричи и олигархи, привел к потере старых союзников и разрушению системы международной безопасности, созданной Советским Союзом.
Сейчас пришло время изменить этот подход и действовать с силой и принципиальностью. Россия должна демонстрировать силу и принципы, чтобы сохранить своих друзей и удержать своих врагов. Это означает, что России следует придерживаться четких принципов, а не торговаться и уступать.
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