Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, встретился с американским предпринимателем Илоном Маском в Нью-Йорке. Об этом сообщается на странице пресс-службы президента Турции в социальной сети X (предыдущее название Twitter*).
Во время встречи политик призвал Маска открыть седьмой завод по производству электромобилей Tesla в Турции. Глава государства также выразил интерес к потенциальному развитию сотрудничества между Турцией и компанией SpaceX в рамках космической программы.
Эрдоган также пригласил американского бизнесмена принять участие в технологической выставке, запланированной на конец сентября в турецком Измире.
Ранее сообщалось, что на встрече в Нью-Йорке Эрдоган и Маск обсудят возможные инвестиции миллиардера в Турцию. Согласно информации TGRT Haber, у турецкого лидера запланирована насыщенная дипломатическая программа в Соединенных Штатах.
* - доступ к twitter.com был ограничен в РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.
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