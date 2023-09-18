Эрдоган приглашает Маска: Турция ждёт Tesla и космический потенциал SpaceX

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, встретился с американским предпринимателем Илоном Маском в Нью-Йорке. Об этом сообщается на странице пресс-службы президента Турции в социальной сети X (предыдущее название Twitter*).

Фото: openverse

Во время встречи политик призвал Маска открыть седьмой завод по производству электромобилей Tesla в Турции. Глава государства также выразил интерес к потенциальному развитию сотрудничества между Турцией и компанией SpaceX в рамках космической программы.

Эрдоган также пригласил американского бизнесмена принять участие в технологической выставке, запланированной на конец сентября в турецком Измире.

Ранее сообщалось, что на встрече в Нью-Йорке Эрдоган и Маск обсудят возможные инвестиции миллиардера в Турцию. Согласно информации TGRT Haber, у турецкого лидера запланирована насыщенная дипломатическая программа в Соединенных Штатах.

* - доступ к twitter.com был ограничен в РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

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