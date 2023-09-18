Одно из крупнейших издательств «Эксмо» пожаловалось в ФАС на плагиат «Букваря»

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Одно из крупнейших российских издательств "Эксмо" подало жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на предполагаемый плагиат своего учебника для логопеда, автором которого является Надежда Жукова. Букварь является частью серии под названием "Логопед Надежда Жукова", которую издательство "Эксмо" издает с 2013 года. Серия известна своими оригинальными иллюстрациями, созданными Ильей Сауковым, штатным художественным редактором "Эксмо".

Фото: Официальный сайт ФАС

"Эксмо" утверждает, что дизайн серии защищен законом об авторском праве, и ей принадлежат исключительные права на использование иллюстрации. Эти права не были предоставлены никаким другим сторонам. Издательство утверждает, что другая компания, ООО "Симбат", занималась плагиатом, выпустив серию бумажных книг для дошкольников под брендом "Умка". В эту серию входит книга под названием "Азбука и букварь", которая имеет поразительное визуальное сходство с пособием "Эксмо" и написана ее тезкой Марией Александровной Жуковой, которую называют "малоизвестным учителем-логопедом".

"Эксмо" утверждает, что сходство дизайна и имен авторов между его серией и книгами "Умка" вызывает недоумение у потребителей и представляет собой недобросовестную конкуренцию. Поэтому издатель обратился в ФАС с просьбой инициировать расследование по этому вопросу.

Если ФАС установит, что имела место недобросовестная конкуренция, она может издать предписания об исправлении ситуации и предотвращении дальнейших нарушений антимонопольного законодательства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как работают художники издательства «Эксмо»?