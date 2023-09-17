Американцам придётся сражаться, если Киев не сможет дать отпор русским

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

США придётся воевать, если Киев не сможет дать отпор РФ.

Фото: Openverse

Это заявил экс-вице-президент Штатов Майк Пенс.

"Убеждён, что если армия Украины не остановит это российское вторжение, пройдёт не так уж много времени, прежде чем российская армия пересечёт границу, за которую нашим мужчинам и женщинам в военной форме придётся пойти и сражаться в соответствии с договором о НАТО. Я действительно в это верю", — в интервью каналу NewsNation сказал американский чиновник.

Так он ответил на вопрос, "как он закончит кризис на Украине, когда он сядет в Белый дом".

Надо и дальше предоставлять ВСУ ресурсы для того, чтобы отбросить армию русских назад, подытожил Пенс.

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