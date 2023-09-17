Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана
Близкие рассказали о реакции Александры Пахмутовой на смерть Добронравова
Зеленскому подарят пистолет, из которого застрелился Гитлер
Наследство актёра Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака
Врач Волкова рассказала про самые опасные витамины и БАДы для людей старше 40
Зеленский ложно заявил о захвате ВСУ села Клещеевка под Артёмовском
Политковский рассказал, почему убили Владислава Листьева
Sleep Medicine: в США нашли метод борьбы с сексуальным лунатизмом
Любовь Успенская снова заговорила о разочаровании хирургом Хайдаровым

Американцам придётся сражаться, если Киев не сможет дать отпор русским

0:44
Общество

США придётся воевать, если Киев не сможет дать отпор РФ.

Американцам придётся сражаться, если Киев не сможет дать отпор русским
Фото: Openverse

Это заявил экс-вице-президент Штатов Майк Пенс.

"Убеждён, что если армия Украины не остановит это российское вторжение, пройдёт не так уж много времени, прежде чем российская армия пересечёт границу, за которую нашим мужчинам и женщинам в военной форме придётся пойти и сражаться в соответствии с договором о НАТО. Я действительно в это верю", — в интервью каналу NewsNation сказал американский чиновник.

Так он ответил на вопрос, "как он закончит кризис на Украине, когда он сядет в Белый дом".

Надо и дальше предоставлять ВСУ ресурсы для того, чтобы отбросить армию русских назад, подытожил Пенс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Директор Гришечкина озвучил главную причину смерти

Директор актёра Вячеслава Гришечкина Максим озвучил причину смерти звезды. Продюсер считает, что его "довели близкие".

Директор Вячеслава Гришечкина назвал главную причину смерти актёра: довели близкие
Актёр Евгений Князев высказался о смерти дочери Михаила Ульянова: "Она не болела"
"Она не болела": народный артист Князев поражен смертью дочери Михаила Ульянова
"Инвалид-композитор" Газманов предложил написать хит Владимиру Киселёву
Для людей с высоким IQ свойственны неряшливость и поздний сон — Psychology Today
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Скончался муж Пахмутовой — поэт Николай Добронравов
Хью Джекман сообщил о разводе спустя почти 30 лет в браке
Хью Джекман сообщил о разводе спустя почти 30 лет в браке
Последние материалы
Американцам придётся сражаться, если Киев не сможет дать отпор русским
Близкие рассказали о реакции Александры Пахмутовой на смерть Добронравова
Зеленскому подарят пистолет, из которого застрелился Гитлер
Наследство актёра Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака
Врач Волкова рассказала про самые опасные витамины и БАДы для людей старше 40
Зеленский ложно заявил о захвате ВСУ села Клещеевка под Артёмовском
Политковский рассказал, почему убили Владислава Листьева
Sleep Medicine: в США нашли метод борьбы с сексуальным лунатизмом
Любовь Успенская снова заговорила о разочаровании хирургом Хайдаровым
Иностранные наёмники начали покидать Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников