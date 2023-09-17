США придётся воевать, если Киев не сможет дать отпор РФ.
Это заявил экс-вице-президент Штатов Майк Пенс.
"Убеждён, что если армия Украины не остановит это российское вторжение, пройдёт не так уж много времени, прежде чем российская армия пересечёт границу, за которую нашим мужчинам и женщинам в военной форме придётся пойти и сражаться в соответствии с договором о НАТО. Я действительно в это верю", — в интервью каналу NewsNation сказал американский чиновник.
Так он ответил на вопрос, "как он закончит кризис на Украине, когда он сядет в Белый дом".
Надо и дальше предоставлять ВСУ ресурсы для того, чтобы отбросить армию русских назад, подытожил Пенс.
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