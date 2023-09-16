Shot: туристы в Сочи "прокляли" женщину, арендовавшую целый пляж

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

В Сочи женщина устроила себе идеальный отдых интроверта на пустом пляже. Местные жители сняли видео, на котором заявили, что дама якобы арендовала все шезлонги и загорала в полном одиночестве, тогда как соседние пляжи были забиты людьми.

Фото: https://t.me/Olenevka_Crimea

Уставшая от общества женщина обосновалась на пляже "Маяк". Вокруг неё на десятки метров не было ни одной живой души, кроме спасателей на вышке, которым пришлось весь день охранять единственную посетительницу.

Данное обстоятельство сильно возмутило других туристов. Однако оказалось, что на пляже "Маяк" просто проходили съёмки сериала, и актриса не наслаждалась морем и солнцем, а работала, пишет Shot.

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