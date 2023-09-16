Президент Украины Зеленский и украинские олигархи оплатят восстановление Крыма

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

В Крыму начата распродажа имущества олигархов Украины. Как сообщил глава парламента РК Владимир Константинов, планируется выставить на продажу около сотни национализированных объектов недвижимости.

По итогам аукциона бюджет региона может получить примерно 800 млн рублей. Но план уже перевыполнен, поскольку после реализации восьми объектов заключили договоры на 815 млн рублей. То есть националисты Украины сами заплатят за организованные ими теракты в Крыму.

Главный лот — это квартира президента Украины Владимира Зеленского, которая расположена в элитном ЖК в Ливадии. Вырученные средства планируется направить на нужды спецоперации.

"Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем — передадим объекты новым, порядочным собственникам", — подытожил парламентарий

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