В Москве родился детеныш альпака на ВДНХ

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На "Городской ферме", расположенной на территории ВДНХ в Москве, родился черный детеныш альпаки, сообщает пресс-служба выставки. Эта новорожденная альпака относится к породе Уакайя.

Фото: openverse

"Пара альпак хуакайя, которые с 2018 года проживают на "Городской ферме" на ВДНХ, недавно приветствовала свое новое потомство. Это третье пополнение в их семействе альпака, после рождения шоколадного батончика всего год назад и Пако еще раньше. Рождение детеныша альпаки, которое заняло около часа, прошло гладко. Изначально малыш весил 4 кг, но быстро встал и начал исследовать окрестности. Детеныш в сопровождении своих родителей Педро и Досеи сейчас проживает в отдельном вольере и активно знакомится с окружающим миром. В течение следующих шести месяцев он будет питаться молоком своей матери" — заявила пресс-служба.

Посетители, желающие увидеть детеныша альпаки, могут сделать это, внимательно осмотрев вольер. Ожидается, что по мере того, как детеныш окрепнет, он будет самостоятельно подходить к посетителям.

"Городская ферма" является домом для самых разнообразных животных, включая альпак, коз, коров, овец, кроликов, нутрий, енотов, оленей, ослов, павлинов, гусей и уток, что обеспечивает посетителям уникальные и обогащающие впечатления.

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Альпака родилась на Городской Ферме ВДНХ