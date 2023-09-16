В Крыму продали имущество украинских олигархов на 815 миллионов рублей

В Крыму власти провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированной недвижимости, принадлежащей украинским олигархам, которые занимали враждебную позицию по отношению к Москве. Вот ключевые детали:
Итоги аукциона: По итогам аукционов были заключены договоры купли-продажи на общую сумму более 815 миллионов рублей. Выставленная на продажу недвижимость включала жилую и коммерческую недвижимость.
Предстоящие аукционы: Размещены объявления о продаже четырех дополнительных жилых помещений общей стоимостью 27 миллионов рублей для предстоящих открытых аукционов.
Национализация: В феврале правительство Крыма национализировало имущество нескольких украинских олигархов и политиков, включая Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруту и гражданина Литвы Коласа Игориса.
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