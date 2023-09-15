Топ-менеджер "Росморпорта" арестован по делу об особо крупной взятке

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Андрей Болдорев, начальник департамента инвестиций и стратегического развития ФГУП "Росморпорт", был помещен Дорогомиловским судом Москвы под арест на два месяца в связи с делом о взяточничестве. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Болдорева, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решение о задержании Болдорева было принято 13 сентября.

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Сообщается, что дело касается соглашения между Росморпортом и Первой горно-рудной компанией (PGRC) о сотрудничестве в проектировании объектов, связанных с проектом горно-обогатительного комбината на базе Павловского месторождения свинцово-цинковых руд, которое включает портовый комплекс на острове Южный архипелага Новая Земля Архангельской области.

Предположительно, Росморпорт задержал утверждение проектной документации на длительный период, препятствуя включению PGRC в федеральный проект "Северный морской путь" и последующей реализации их проекта. Следствие предполагает, что у Болдорева был преступный умысел на получение взятки, учитывая его полномочия по содействию утверждению проекта и оказанию помощи в разработке необходимых документов. Предположительно, с Болдоревым был заключен трудовой договор, по которому он получал зарплату в размере более 1,6 миллиона рублей от PGRC, хотя следователи полагают, что трудовое соглашение было фиктивным.

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