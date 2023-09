Топ-менеджер "Росморпорта" арестован по делу об особо крупной взятке

Your browser does not support the audio element.

Андрей Болдорев, начальник департамента инвестиций и стратегического развития ФГУП "Росморпорт", был помещен Дорогомиловским судом Москвы под арест на два месяца в связи с делом о взяточничестве. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Болдорева, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решение о задержании Болдорева было принято 13 сентября.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.