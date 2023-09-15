Мошенники совершают подделку банковских приложений, угрожая безопасности клиентов

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно информации, опубликованной в "Известиях", мошенники стали активнее подделывать банковские приложения, чтобы обмануть клиентов и получить доступ к их средствам.

Фото: openverse

Преступники применяют хитрость, звоня клиентам от имени сотрудника финансовой организации и утверждая, что это всего лишь обычное обновление приложения. Однако на самом деле за такими поддельными приложениями скрываются программы для удаленного доступа. Эти программы позволяют злоумышленникам подключиться к устройствам клиентов и легко похитить их деньги или личную информацию.

Ранее также сообщалось о том, что мошенники начали красть персональные данные пациентов больниц. Аферисты используют эту информацию не только для кражи денег с банковских счетов, но и для шантажа, угрожая раскрытием конфиденциальной информации о состоянии здоровья пострадавших.

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Телефонные мошенники используют новый способ кражи денег у клиентов банков