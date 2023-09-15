Психолог Долгицкий назвал способ проверить дружбу на прочность

Психолог Олег Долгицкий утверждает, что женщин, у которых были или все еще есть конфликт с матерью, нельзя считать надежными друзьями. По его мнению, такие женщины не переросли свои обиды и остаются в роли незрелых девочек.

Фото: Openverse

Долгицкий также советует проверить настоящую дружбу, просто попросив вашу подругу о помощи и наблюдая за ее реакцией. Если она ведет себя несознательно или инфантильно, вероятно, это ненадежный человек.

Психолог Михаил Касаткин, коллега Долгицкого, указывает на основное различие между женской и мужской дружбой: женщинам требуется постоянный эмоциональный контакт, в то время как мужчинам достаточно совместных действий, сообщает РИАМО.

Психолог Ольга Батуева добавляет, что в любой дружбе важна взаимность. Иногда одна подруга может использовать другую в качестве поддержки, но не быть готовой отдавать равное количество сил и энергии.

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Опасности женской дружбы!