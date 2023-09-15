В комитете Госдумы по обороне рассказали, когда вернутся домой мобилизованные россияне. По словам главы комитета Андрея Картаполова, это произойдёт только после завершения СВО.
Домой до завершения спецоперации они не вернутся, заявил депутат. Он в беседе с "Лентой.ру" добавил также, что никакая ротация не предусмотрена, однако мобилизованным положены отпуска через каждые шесть месяцев службы.
Ранее Картаполов заявлял, что новая волна мобилизации в России для ротации военнослужащих в зоне СВО не нужна. Для этого будут задействовать контрактников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Артистка напомнила, какой жесткой и властной была Алла Пугачева.