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Картаполов: мобилизованные россияне не вернутся домой до окончания СВО

Общество

В комитете Госдумы по обороне рассказали, когда вернутся домой мобилизованные россияне. По словам главы комитета Андрея Картаполова, это произойдёт только после завершения СВО.

Картаполов: мобилизованные россияне не вернутся домой до окончания СВО
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Домой до завершения спецоперации они не вернутся, заявил депутат. Он в беседе с "Лентой.ру" добавил также, что никакая ротация не предусмотрена, однако мобилизованным положены отпуска через каждые шесть месяцев службы.

Ранее Картаполов заявлял, что новая волна мобилизации в России для ротации военнослужащих в зоне СВО не нужна. Для этого будут задействовать контрактников.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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