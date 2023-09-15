Объём продаж алкоголя в России за 8 месяцев вырос до 146 миллионов декалитров

1:43 Your browser does not support the audio element. Общество

В Росалкогольтабакконтроле объявили о приросте розничных продаж алкогольных товаров в течение января-августа на 4,3%. За данный период было продано 146 млн декалитров алкогольной продукции, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году, рассказала Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

Фото: openverse

Следует отметить, что в расчётах не учтены продажи пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре, а также продажи алкоголя в местах общественного питания. Что касается сегмента крепкого алкоголя, то продажи коньяка выросли на почти 11% и достигли 8,6 млн декалитров, в то время как продажи водки незначительно снизились - на 0,1%, но всё равно составили более 49 млн декалитров.

Розничные продажи виноградных вин составили 37,3 млн декалитров с ростом в 5,5%, игристых вин — 12,1 млн декалитров с увеличением на 9,2%, а плодовых вин — 8,1 млн декалитров, что является приростом в 17,6%, сообщает "Агентство Бизнес Новостей". Темпы продаж ликерных вин практически удвоились, достигнув 785 тысяч декалитров.

Кроме того, Росалкогольтабакконтроль отметил, что продажи слабоалкогольной продукции выросли на 17%, достигнув объема в более чем 11 млн декалитров.

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Алкоголь в России