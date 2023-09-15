Туристам объяснили, что без "режима полёта" на телефонах пассажиров идут помехи сигналам с самолёта

2:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Некоторые пассажиры, во время долгих авиарейсов, выражают свое недовольство отсутствием доступа к интернету и пренебрегают требованием включить режим "авиарежим" на своих гаджетах. В то время как другие считают, что такое беспечное поведение может иметь катастрофические последствия. Эксперт по путешествиям из Великобритании поделилась с изданием Daily Star своим мнением о необходимости перевода телефона в режим полёта во время полёта на самолете.

Фото: openverse

Во время полета на самолете есть множество способов развлечься: читать, смотреть фильмы, играть в игры, сообщает "Турпром". Всё это популярные занятия, однако те, кто привык к постоянному пребыванию в социальных сетях, чувствуют недостаток доступа к интернету. Они задаются вопросом: зачем стюардессы настаивают на включении "авиарежима", и действительно ли нарушение этого правила может иметь серьезные последствия?

Рози Пантер, эксперт по путешествиям с британского сайта сравнения цен на путешествия, развенчивает мифы о вреде использования телефона в самолете. Она объясняет:

"Вопреки распространенному мнению, отключение режима "авиарежим" на вашем телефоне не представляет серьёзной угрозы для самолета. Просто во время полета на большой высоте ваш телефон будет постоянно и безуспешно пытаться подключиться к сети, что может вызвать помехи сигналам, передаваемым с самолета."

Оставление телефона в обычном режиме также может быть неприятным для экипажа. Для пилотов это может звучать как нежелательные шумы из динамика и микрофона, что на самом деле не представляет опасности, но скорее вызывает раздражение. К тому же даже при отключённом "авиарежиме" вероятность установить надёжное соединение в воздухе минимальна, поэтому это просто не стоит усилий. Это и есть причина рекомендаций предварительно загрузить фильмы или ответить всем в соцсетях до посадки.

Для тех, кто настойчиво желает пользоваться интернетом или сделать звонок родственнику во время полета, некоторые авиакомпании теперь предоставляют платный доступ к Wi-Fi на борту. В любом случае важно всегда отключать мобильные данные при использовании интернета на борту самолета.

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