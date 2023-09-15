Посольство РФ призвало россиян быть осторожными после нападения акулы в Дахабе

2:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Посольство РФ в Каире призывает российских туристов проявлять большую осторожность во время отдыха на египетских курортах, учитывая инцидент с нападением акулы на женщину, и соблюдать установленные властями ограничения на купание в море.

Фото: openverse.org

В частности, в сообщении говорится:

"В результате нападения акулы на гражданку Египта у побережья города Дахаб на Синайском полуострове была нанесена травма. Временное закрытие пляжа в Дахабе было проведено. Мы призываем российских туристов, находящихся на курортах Египта, строго соблюдать указания местных властей, включая ограничения на купание в открытом море."

Как уже ранее сообщалось, 13 сентября в городе Дахаб на курорте акула напала на женщину, гражданку Египта, что привело к потере ею руки. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, её состояние стабилизировано. Пляж в Дахабе временно закрыт.

Дипломатическая миссия также отмечает, что в соответствии с заявлением министерства по делам окружающей среды Египта была образована специальная комиссия, которая будет исследовать причины инцидента и провести обследование прибрежной зоны.

Тем не менее, продажи туров в Египет проходят без изменений, и нападение акулы на туристку в Красном море не оказало негативного воздействия на спрос, сообщает Tourbus.ru. Ситуация в Шарм-эль-Шейхе остается спокойной, и все пляжи открыты. По словам компании, пока что инцидент с акулой не сказался на среднесуточных продажах, которые соответствуют плановым показателям.

Следует напомнить, что в начале июня в Хургаде, у побережья, произошёл аналогичный случай нападения акулы на российского туриста, который занимался снорклингом. В результате полученных тяжелых ранений он скончался. Предыдущие инциденты с нападениями акул на людей в Хургаде всплывали в июле 2022 года и приводили к смертям туристов.

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