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ГИБДД: нарушители скрывают номер авто от дорожных камер магнитными рамками

2:13
Общество

Представитель ГИБДД поделился информацией о нескольких наиболее грубых методах, применяемых нарушителями, чтобы уклониться от распознавания номерных знаков своих автомобилей системами видеонаблюдения, предназначенными для фиксации нарушений ПДД.

ГИБДД: нарушители скрывают номер авто от дорожных камер магнитными рамками
Фото: openverse.org

Один из высокотехнологичных методов, используемых водителями-нарушителями, это использование магнитных рамок, которые могут быть управляемыми с пульта в салоне машины, сообщает njcar.ru. Эти магниты устанавливаются на обратной стороне номерного знака, и при их активации можно скрыть несколько цифр номера, используя небольшой металлический предмет. Этот камуфляж мешает камере корректно считать номер, и нарушитель остается невидимым для системы видеонаблюдения. Когда появляется пост ДПС, водитель-нарушитель выключает магнит, и "маскировка" исчезает, показывая номерной знак.

Самым распространённым способом помешать считыванию номерных знаков является использование грязи. Иногда водители специально закрывают номерные знаки пакетом или тряпкой на автомойке, чтобы предотвратить смывание загрязнений. Это также затрудняет системам видеофиксации в распознавании нарушителя.

В холодное время года традиционным способом избегания штрафов от камер ГИБДД остается использование снега, который случайно "попадает" в номерной знак и закрывает часть цифр или букв.

Представители ГИБДД напомнили, что использование любых из упомянутых выше методов обмана камер или любых других способов затруднения считывания номерных знаков строго запрещено и влечет административную ответственность. Например, за вождение автомобиля с нечитаемыми государственными регистрационными знаками может быть наложен штраф в размере 500 рублей, а за использование видоизмененных номерных знаков или магнитных рамок, согласно статье 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен более серьезный штраф в размере 5000 рублей или даже лишение прав на срок до трех месяцев.

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Казахстанские водители нашли новый способ «обманывать» камеры радаров
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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