Один из крупнейших мясокомбинатов в Ленобласти признан банкротом

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявил о банкротстве Акционерного общества "Лужский мясокомбинат", специализирующегося на производстве мясной продукции и субпродуктов.

Фото: Openverse

Согласно решению суда, завершилась процедура мониторинга, и компания "Лужский мясокомбинат" была провозглашена банкротом. Также было утверждено начало конкурсного производства, которое продлится в течение шести месяцев. Докукина Татьяна Николаевна назначена конкурсным управляющим, а представление о ходе процесса будет рассмотрено 6 марта 2024 года.

АО "Лужский мясокомбинат" вынуждено было обратиться с заявлением о своем банкротстве 27 января, из-за накопившихся долгов перед кредиторами, а также по вопросам уплаты налогов и заработной платы. Общая сумма требований кредиторов к компании составила около 1,9 миллиарда рублей.

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