Дачникам рассказали о способах законной продажи своего урожая

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Дачникам не грозит никакой штраф за продажу своего урожая на сезонных ярмарках или через социальные сети. Как можно без риска реализовать излишние фрукты и овощи, подробно рассказала Людмила Бурякова, руководитель общественной приёмной Союза садоводов России.

Фото: Openverse

Согласно законодательству, дачники могут спокойно продавать свои продукты, при условии соблюдения нескольких правил. Важно, чтобы участок земли не превышал 50 соток, а также, чтобы урожай был выращен собственными усилиями. Если садовод привлекал кого-либо для полива огорода или сбора урожая, то это уже может рассматриваться как незаконная предпринимательская деятельность.

Людмила Бурякова рекомендует дачникам оформить справку, подтверждающую размер участка и выращивание овощей, которые планируют продавать. Такой документ можно составить в произвольной форме, и его могут выдать в СНТ (садоводческом некоммерческом товариществе) или в органах местного самоуправления, сообщает aif.ru.

Касательно места продажи, эксперт советует обратить внимание на сезонные ярмарки, где часто предоставляются бесплатные площади для дачников.

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Можно ли торговать овощами, которые были выращены на даче? | Продажа овощей | Бизнес