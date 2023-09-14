Советы экс-агента ЦРУ и ФБР: как обезопасить себя в отеле

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Бывший сотрудник Центральной разведывательной службы (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) Трейси Уолдер предоставила несколько простых рекомендаций для туристов, чтобы обеспечить свою безопасность в отелях.

Фото: Openverse

Экс-агент, работавший в спецслужбах, предложил туристам выбирать номера, находящиеся между третьим и шестым этажами отеля. Она пояснила, что эта высота обеспечивает надежность при экстренной эвакуации и делает доступ к этим этажам сложным для потенциальных злоумышленников.

Среди других советов Уолдер включила использование мобильных приложений, предупреждающих контакты о местоположении туриста в чрезвычайных ситуациях, установку дверных ограничителей в номерах и использование специальных трекеров для багажа.

Она также подчеркнула, что предпочитает проживание в отелях, а не в частных съемных жильях, считая его более безопасным вариантом.

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