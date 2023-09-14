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Геомагнитные бури и человеческое здоровье: мифы и реальность

2:26
Общество

В сентябре 2023 года ожидается несколько мощных геомагнитных бурь, и метеозависимые люди могут почувствовать их воздействие. Но как на самом деле геомагнитные бури влияют на организм человека? Ученые рассматривают этот вопрос, исследуя связь между магнитными бурями и здоровьем.

Геомагнитные бури и человеческое здоровье: мифы и реальность
Фото: openverse

13 сентября в большинстве регионов России наблюдалась неспокойная геомагнитная обстановка, оцененная специалистами Ru-Meteo в пределах от 1 до 4 баллов, где 4 балла указывают на небольшие бури. Но это только начало: в сентябре ожидаются еще несколько магнитных бурь, в частности 15-17 сентября и 23 сентября, и метеозависимым людям рекомендуется быть более осторожными в эти дни.

Но влияют ли геомагнитные бури на человеческий организм? Согласно некоторым ученым, организм человека, как и любая другая материя, состоит из атомов, и магнитные бури могут влиять на движение свободных электронов в атомах. Это, в свою очередь, может вызывать различные симптомы у метеозависимых людей, такие как слабость, изменения в артериальном давлении и головная боль.

Магнитное поле организма человека вызвано наличием ферромагнитных частиц, таких как железо, и находится на уровне около 10-10 Тесла для здорового сердца. Сравнивая это значение с уровнем геомагнитного шума и магнитного шума в городе, можно заметить, что последние могут превышать собственное магнитное поле сердца в 100 раз, что может оказывать негативное воздействие на организм человека.

Несмотря на это, существует дискуссия среди ученых относительно воздействия геомагнитных бурь на человека. Многие считают, что метеозависимость не имеет научного подтверждения и не является самостоятельным диагнозом. В то время как некоторые люди могут чувствовать изменения в своем самочувствии во время магнитных бурь, большинство ученых утверждают, что эти изменения связаны с другими факторами, такими как погода и атмосферное давление.

Таким образом, вопрос о влиянии геомагнитных бурь на человеческое здоровье остается открытым, и дальнейшие исследования могут пролить свет на эту проблему.

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Вячеслав Дубынин про влияние магнитных бурь на человека
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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