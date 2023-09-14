Депутат Госдумы предложил Доминику Гашеку отправиться в психбольницу

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил свое недовольство по поводу заявления бывшего вратаря сборной Чехии Доминика Гашека, который утверждал, что НХЛ должна выплатить Украине сумму от 2 до 4 миллиардов долларов за участие российских хоккеистов в лиге.

Фото: Openverse

"Я с уважением отношусь к его возрасту, и мне кажется, я найду спонсоров, которые с большим удовольствием оплатят лечение в одной из лучших психиатрических клиник города Москвы — в больнице имени П.П. Кащенко (ныне — имени Н.А. Алексеева).", — заявил Свищев.

Гашек ранее выступал в России за московский клуб "Спартак", который стал его последней командой в карьере.

Гашек неоднократно критиковал чешское правительство за отсутствие законодательного запрета на участие местных спортсменов в соревнованиях в России. Издание Zprávy Aktuálně также сообщало о его намерении выступить в Европарламенте и потребовать исключения представителей России и Белоруссии из любых мероприятий.

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Над ним в НХЛ все смеялись, но он смог доказать своё мастерство.