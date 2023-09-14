Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил свое недовольство по поводу заявления бывшего вратаря сборной Чехии Доминика Гашека, который утверждал, что НХЛ должна выплатить Украине сумму от 2 до 4 миллиардов долларов за участие российских хоккеистов в лиге.
"Я с уважением отношусь к его возрасту, и мне кажется, я найду спонсоров, которые с большим удовольствием оплатят лечение в одной из лучших психиатрических клиник города Москвы — в больнице имени П.П. Кащенко (ныне — имени Н.А. Алексеева).", — заявил Свищев.
Гашек ранее выступал в России за московский клуб "Спартак", который стал его последней командой в карьере.
Гашек неоднократно критиковал чешское правительство за отсутствие законодательного запрета на участие местных спортсменов в соревнованиях в России. Издание Zprávy Aktuálně также сообщало о его намерении выступить в Европарламенте и потребовать исключения представителей России и Белоруссии из любых мероприятий.
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