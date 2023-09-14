Левая часть Крымского моста была открыта для автотранспорта досрочно. Согласно информации, распространенной в Telegram-канале вице-премьера России Марата Хуснуллина, планировалось завершить работы к 15 сентября.
Полностью открыть движение по мосту планируется к 1 ноября.
Хуснуллин отметил, что работы по восстановлению моста начались немедленно после теракта. Строители установили временный рабочий мост, демонтировали поврежденный участок и установили новый, а также провели асфальтирование.
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