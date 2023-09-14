Вице-премьер России заявил о досрочном открытии левой части Крымского моста

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Левая часть Крымского моста была открыта для автотранспорта досрочно. Согласно информации, распространенной в Telegram-канале вице-премьера России Марата Хуснуллина, планировалось завершить работы к 15 сентября.

Фото: Openverse

Полностью открыть движение по мосту планируется к 1 ноября.

Хуснуллин отметил, что работы по восстановлению моста начались немедленно после теракта. Строители установили временный рабочий мост, демонтировали поврежденный участок и установили новый, а также провели асфальтирование.

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Проехались по Крымскому мосту, ремонтные работы...#Karasev#крым#крымскиймост