Социальная сеть "Одноклассники" запускает второй поток "Академии контента". Это бесплатный образовательный курс, на котором начинающих блогеров обучат развитию личного бренда.
Как сообщили в пресс-службе ОК, среди спикеров можно будет увидеть известных инфлюенсеров и экспертов по работе с личным брендом. Отмечается, что проект будет интересен тем, кто уже создал свой блог, начал его вести и мечтает стать популярным автором.
"Курс продлится один месяц и будет состоять из 10 уроков", — пояснили в соцсети.
Всем участникам предоставят доступ к занятиям, а также полезные чек-листы и гайды. Блогеры-преподаватели и сотрудники ОК будут постоянно находиться на связи с учениками. Участники, которые хорошо проявят себя во время уроков, смогут получить сертификаты на покупку техники и шанс поработать с командой "Одноклассников".
Запуск второго потока "Академии контента" запланирован на 2 октября.
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