Новые правила продажи лекарств: каких препаратов коснулись изменения

2:08 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 сентября в России начали действовать новые правила отпуска лекарств, прежде всего рецептурных. Согласно этим правилам, сотрудники аптек должны внести данные рецептов (дату, серию и номер) в специальную систему мониторинга, которая входит в систему маркировки "Честный знак". Эти изменения касаются определенных категорий лекарств, а не всех, и не означают, что для покупки, например, аспирина, теперь потребуется рецепт.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Новые правила предназначены для предотвращения злоупотреблений, чтобы наркотические обезболивающие лекарства не попадали в руки людей с наркотической зависимостью, а были доступны только пациентам, которым такие препараты были назначены врачом. Это также поможет более эффективно планировать закупки льготных лекарств, чтобы избежать ситуаций, когда кто-то закупает их на год вперед, а льготникам, которые имеют право получать их бесплатно, не хватает.

Изменения затрагивают лекарства, содержащие наркотические вещества, психотропные вещества и их прекурсоры, а также льготные лекарства и лекарства, которые отпускаются по электронным рецептам.

Льготные лекарства обычно выписываются на специальных бланках врачами в больницах и поликлиниках и могут быть получены только в определенных аптеках. Это касается различных категорий льготников, включая ветеранов, инвалидов и другие группы населения.

Что касается электронных рецептов, они пока действуют в ограниченных регионах России, таких как Москва, Подмосковье и Белгородская область. Эти рецепты позволяют пациентам заказывать лекарства онлайн и получать их по QR-коду в аптеках, где есть соответствующая возможность. В дальнейшем возможно расширение этой системы на другие регионы.

Итак, новые правила касаются определенных категорий лекарств и не обязательно потребуют рецепта для приобретения аспирина или аналогичных препаратов, которые ранее продавались без рецепта.

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