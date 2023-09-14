Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Друзья Виктории Бони были шокированы преображением модели
Офицер Макгрегор: указ о выдаче украинцев из ЕС может привести к восстанию
Актриса Анастасия Макеева рассказала о происшествии с лошадью на съемках
Die Welt*: в Германии обратили внимание активную поддержку РФ со стороны других стран
Вице-премьер России заявил о досрочном открытии левой части Крымского моста
ОК запускает новый поток бесплатного курса для блогеров "Академия контента"
Умер актёр из сериала "Леди Бомж" Александр Кузьменко
Эксперт Артём Геллер допустил блокировку WhatsApp
В Латвии предложили запретить русский язык в школах

Новые правила продажи лекарств: каких препаратов коснулись изменения

2:08
Общество

С 1 сентября в России начали действовать новые правила отпуска лекарств, прежде всего рецептурных. Согласно этим правилам, сотрудники аптек должны внести данные рецептов (дату, серию и номер) в специальную систему мониторинга, которая входит в систему маркировки "Честный знак". Эти изменения касаются определенных категорий лекарств, а не всех, и не означают, что для покупки, например, аспирина, теперь потребуется рецепт.

Новые правила продажи лекарств: каких препаратов коснулись изменения
Фото: https://search.creativecommons.org/

Новые правила предназначены для предотвращения злоупотреблений, чтобы наркотические обезболивающие лекарства не попадали в руки людей с наркотической зависимостью, а были доступны только пациентам, которым такие препараты были назначены врачом. Это также поможет более эффективно планировать закупки льготных лекарств, чтобы избежать ситуаций, когда кто-то закупает их на год вперед, а льготникам, которые имеют право получать их бесплатно, не хватает.

Изменения затрагивают лекарства, содержащие наркотические вещества, психотропные вещества и их прекурсоры, а также льготные лекарства и лекарства, которые отпускаются по электронным рецептам.

Льготные лекарства обычно выписываются на специальных бланках врачами в больницах и поликлиниках и могут быть получены только в определенных аптеках. Это касается различных категорий льготников, включая ветеранов, инвалидов и другие группы населения.

Что касается электронных рецептов, они пока действуют в ограниченных регионах России, таких как Москва, Подмосковье и Белгородская область. Эти рецепты позволяют пациентам заказывать лекарства онлайн и получать их по QR-коду в аптеках, где есть соответствующая возможность. В дальнейшем возможно расширение этой системы на другие регионы.

Итак, новые правила касаются определенных категорий лекарств и не обязательно потребуют рецепта для приобретения аспирина или аналогичных препаратов, которые ранее продавались без рецепта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
В Индонезии спасли орангутанга из секс-рабства

Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.

В Индонезии спасли самку орангутанга, которую превратили в секс-рабыню
Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО
Кремль на перепутье: надо ли отвечать за ракетный удар по Севастополю
Зеленский готов официально объявить войну России
ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
У семилетней школьницы из США диагностировали деменцию — Daily Mail
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Последние материалы
ОК запускает новый поток бесплатного курса для блогеров "Академия контента"
Умер актёр из сериала "Леди Бомж" Александр Кузьменко
Эксперт Артём Геллер допустил блокировку WhatsApp
В Латвии предложили запретить русский язык в школах
В Саратове врачи спасли пациентку с 6-сантиметровой опухолью мозга
Умер советский писатель и автор песен Пётр Катериничев
Телеведущая Ксения Бородина отрицает похудение при помощи препарата от диабета
Журналисты Welt* напомнили о "невообразимых" потерях Украины
Первый канал покажет незавершенный сериал с Пускепалисом в годовщину его смерти
Во Франции госпитализированы туристы из-за отправления в одном из ресторанов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников