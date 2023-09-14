Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что в ходе визита председателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Россию, Владимир Путин подарил ему несколько подарков, включая перчатку от космического скафандра и карабин.
Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что перчатка от космического скафандра, подаренная лидеру КНДР, уже неоднократно принимала участие в космических миссиях.
Помимо этого, Дмитрий Песков отметил, что глава России также получил подарки со стороны северокорейской делегации, включая карабин, изготовленный местными мастерами.
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