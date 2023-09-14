Футбольному блогеру КраСаве грозит уголовное дело за дискредитацию армии РФ

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Против бывшего нападающего футбольного клуба "Крылья Советов" из Самары и популярного футбольного блогера на YouTube Евгения Савина было возбуждено уголовное дело по обвинению в дискредитации армии РФ.

Фото: Openverse

Информация о начале уголовного преследования связана с интервью, данного Савиным журналистке Ксении Собчак и опубликованного 24 апреля. Согласно экспертам из криминалистического центра, приналежащего к Министерству внутренних дел России, в этом интервью бывший футболист высказал несколько критических замечаний относительно действий российской армии, выразив свое негодование.

Исходя из этой ситуации, правоохранительные органы начали расследование по статье 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает возможное лишение свободы продолжительностью до пяти лет.

Евгений Савин покинул Россию в апреле 2022 года и в настоящее время проживает на Кипре со своей семьей. Он также руководит местным футбольным клубом, который участвует во втором по важности дивизионе этой страны.

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