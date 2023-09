Женские имена и их отношение к финансам: астролог рассказывает

Обеспечить себе хороший уровень жизни в современном мире требует усилий и финансовой грамотности. Астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко поделилась своим мнением о том, как разные женские имена влияют на отношение к финансам.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.