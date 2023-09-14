Женские имена и их отношение к финансам: астролог рассказывает

Обеспечить себе хороший уровень жизни в современном мире требует усилий и финансовой грамотности. Астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко поделилась своим мнением о том, как разные женские имена влияют на отношение к финансам.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Марина: Обладательницы этого имени склонны полагаться на удачу и не слишком беспокоятся о финансовой стабильности. Они не приделяют серьезного внимания накоплениям и могут тратить деньги легко и быстро.

Дарья: Женщины с именем Дарья стремятся к постоянному развитию и образованию, но им часто трудно сосредотачиваться на одной области, чтобы стать в ней профессионалами. Они склонны к разным хобби и увлечениям, но редко доводят их до коммерческого успеха.

Светлана: У Светлан часто укоренена идея, что деньги приходят только через тяжелый труд, и они предпочитают оставаться предаными своим работам, не просить повышения зарплаты или премии. Они могут считать, что богатство достигается только нечестным путем и не рассматривать варианты пассивного дохода.

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