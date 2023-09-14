Обвиняемую в хищении 25 млн рублей у пенсионерки отправили под домашний арест

1:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Савеловский районный суд Москвы постановил поместить под домашний арест женщину, обвиняемую в хищении значительной суммы денег у пожилой пенсионерки.

Фото: УФСБ В Самарской области

Согласно заявлению суда, "Н.К. Храмцова помещена под домашний арест сроком на 2 месяца, который продлевается до 11 ноября, в соответствии с постановлением Савеловского районного суда Москвы. Храмцовой предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанные с мошенничеством в особо крупном размере."

Женщина была вовлечена в группу лиц, совершивших это преступление. По данным городской прокуратуры, ее сообщники использовали домашний телефон пенсионерки, чтобы выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов и представителей банка. Они сообщили пожилой жертве, что неизвестные лица получили генеральную доверенность на ее мужа, и посоветовали ей перевести свои сбережения на защищенный счет, чтобы защитить их. Поверив в их уловку, женщина отправилась в банк в компании обвиняемого и забрала все сбережения своей семьи из депозитной ячейки, как было указано преступниками.

Когда она потребовала квитанцию о переводе денег и выразила нежелание действовать без нее, мошенники в телефонном разговоре ложно заявили, что ее действия препятствуют текущему расследованию.

"Мошенники скрупулезно руководили пенсионеркой на протяжении всей мошеннической схемы, организовывая ее перевозку службами такси, поддерживая постоянную связь и даже предоставляя ей предполагаемые пароли для встреч с курьерами. Общий ущерб в результате действий злоумышленников составил 25 миллионов рублей", — пояснили в прокуратуре. Храмцова признала свою вину в этом деле.

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