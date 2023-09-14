Россияне оценили необходимую для счастья сумму - 200 тысяч рублей в месяц

1:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно исследованию сервиса SuperJob, среднестатистический россиянин считает, что для счастья ему нужно 200 000 рублей в месяц. Эта цифра представляет собой увеличение на 3% по сравнению с мартом того же года.

Фото: openverse

Финансовые требования к счастью варьируются в зависимости от местоположения, причем жители крупных городов имеют более высокие финансовые запросы. Например, москвичи считают, что для счастья им нужно 265 000 рублей в месяц, в то время как жители Санкт-Петербурга и Владивостока считают, что им нужно 230 000 рублей.

Исследование также выявило различия в зависимости от пола и возраста. Мужчины указали, что для счастья им требуется в среднем 222 000 рублей в месяц, в то время как женщины сообщили, что им требуется 175 000 рублей. Кроме того, сумма, которая считается необходимой для счастья, увеличивается с возрастом и составляет от 150 000 рублей для тех, кому еще не исполнилось 24 лет, до 222 000 рублей для россиян старше 45 лет.

Уровень дохода также играет определенную роль в определении финансового счастья. Респонденты, зарабатывающие до 50 000 рублей в месяц, указали, что для счастья им будет достаточно 155 000 рублей, в то время как те, у кого доход составляет 80 000 рублей и более, заявили, что им понадобится 260 000 рублей.

Стоит отметить, что эти цифры отражают восприятие респондентов и могут не обязательно отражать фактические финансовые потребности для достижения счастья.

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Россияне назвали необходимый для счастья ежемесячный доход