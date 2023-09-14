Таинственная мурмурация: загадочный полет птиц в небе Хакасии

В небесах над Хакасией наблюдатели стали свидетелями необычного явления — мурмурации. Дирекция ООПТ зарегистрировала это удивительное событие в окрестностях заказника "Озера Койбальской степи".
Мурмурация представляет собой согласованный полет крупных стай птиц, при котором образуются впечатляющие динамические образования, напоминающие облака разной формы: спирали, капли или шары. По данным newkhakasiya.online, это явление характерно для различных видов птиц, таких как скворцы, вороны, галки и другие.
Например, группа скворцов, создавая мурмурацию, использует ее как защитный механизм от хищников. В таком едином скоплении птицы способны развивать скорость до 50 километров в час, избегая столкновений друг с другом.
Механизм синхронного движения пока не до конца изучен, но он выполняет две важные функции: обеспечивает защиту от хищников и готовит молодых особей к будущим полетам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.