Таинственная мурмурация: загадочный полет птиц в небе Хакасии

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В небесах над Хакасией наблюдатели стали свидетелями необычного явления — мурмурации. Дирекция ООПТ зарегистрировала это удивительное событие в окрестностях заказника "Озера Койбальской степи".

Фото: openverse

Мурмурация представляет собой согласованный полет крупных стай птиц, при котором образуются впечатляющие динамические образования, напоминающие облака разной формы: спирали, капли или шары. По данным newkhakasiya.online, это явление характерно для различных видов птиц, таких как скворцы, вороны, галки и другие.

Например, группа скворцов, создавая мурмурацию, использует ее как защитный механизм от хищников. В таком едином скоплении птицы способны развивать скорость до 50 километров в час, избегая столкновений друг с другом.

Механизм синхронного движения пока не до конца изучен, но он выполняет две важные функции: обеспечивает защиту от хищников и готовит молодых особей к будущим полетам.

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Мурмурация. Необычайное явление в мире птиц.