"Победа" выплатит около 650 млн рублей в качестве налога на сверхприбыль

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Авиакомпания "Победа" намеревается уплатить налог на сверхприбыль в размере примерно 650 миллионов рублей, сообщил генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский на пресс-конференции, организованной в рамках Восточного экономического форума 2023.

Фото: Openverse

Согласно решению Совета Федерации, принятому 28 июля, установлен 10-процентный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Этот закон начнет действовать с 1 января 2024 года.

Согласно документу, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, и он будет направлен исключительно в федеральный бюджет, имея одноразовый характер. Ожидается, что этот налог принесет в бюджет 300 миллиардов рублей. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для компаний, средняя прибыль которых за 2021 и 2022 годы превысила 1 миллиард рублей.

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