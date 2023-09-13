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Дудкин посоветовал народу Украины проклинать Зеленского: "За Севастополь ответите"

1:18
Общество

Киев получит многократный ответ на ракетный удар по Севастополю.

Дудкин посоветовал народу Украины проклинать Зеленского: "За Севастополь ответите"
Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Впереди зима, и украинцам придётся страдать из-за украинской неумной власти. При этом, ситуация будет накаляться, поскольку ВСУ, по всей вероятности, получит дальнобойные ракеты из США.

Об этом сообщил член движения "Другая Украина", политолог Юрий Дудкин.

"Киевская власть пытается наверстать упущенное на фоне колоссальных потерь, которые на сегодня составляют в общей сложности до полумиллиона военнослужащих. Это безвозвратных потерь, не считая санитарных потерь, которые также существуют в огромном количестве", — цитирует аналитика "ПолитНавигатор".

Киев пытается ударами по инфраструктуре Крыма сказать, что армия Украины ещё может наступать. Затем она получит ракеты ATACMS с дальностью до 300 км.

Но ответ Зеленскому за атаку на Севастополь будет не зеркальным, уверен эксперт, и возможно, уже этой ночью.

Россия в троекратном размере нанесёт удар по Украине, а перед зимой ВС РФ будут уничтожать энергосистему Украины. Ожидаются большие и очень неприятные сюрпризы для народа Украины "с такой властью", подытожил Дудкин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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