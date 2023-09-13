В Комсомольске-на-Амуре будет запущен центр по производству комплектующих для самолетов

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Планируется запуск центра по сборке дверей для гражданских самолетов, объем финансирования которого превысит 2 миллиарда рублей. Этот центр будет создан в рамках регионального авиационного подразделения ПАО "Яковлев". Его основной целью является реализация инвестиционных инициатив, направленных на увеличение объемов производства самолетов и создание необходимой логистической инфраструктуры.

Фото: Wikipedia

Проект планируется завершить к 2026 году, а финансовые обязательства превысят 2 миллиарда рублей. Этот стратегический шаг призван укрепить деятельность компании, особенно в свете действующих санкций, и способствовать началу массовых поставок новых самолетов российским авиакомпаниям, начиная с 2024 года. Кроме того, планируется открытие нового производственного предприятия в Комсомольске-на-Амуре специально для производства легкомоторного самолета "Байкал". Этот объект будет расположен на территории опережающего развития, и планируется, что в него будут вложены инвестиции на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Компания планирует выпускать до 20 самолетов в год и планирует начать эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года, сообщает transsibinfo.com.

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