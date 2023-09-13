Алкоголь и его воздействие на здоровье: есть ли безопасная доза?

Каждый год алкоголь уносит жизни трех миллионов людей, а более 230 миллионов страдают от заболеваний, связанных с его употреблением, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Вопрос о безопасной дозе алкоголя обсуждали ученые и профессора Волгоградского государственного медицинского университета.

Фото: openverse

Исследователи подчеркивают, что алкоголь негативно влияет на организм, особенно при чрезмерном употреблении, что может привести к печеночному воспалению, снижению работоспособности и нарушению психического здоровья. Однако воздействие алкоголя на человека может сильно различаться в зависимости от генетических, биологических и средовых факторов.

Специалисты подчеркивают, что ацетальдегид, продукт распада этанола в организме, имеет максимальную токсичность, и нет так называемой "безопасной дозы" алкоголя. Существует лишь количество, при котором последствия могут быть менее серьезными.

Эксперты рекомендуют следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и даже не начинать употребление алкоголя, особенно это важно для несовершеннолетних, беременных и кормящих женщин, а также для людей, страдающих сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.

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Безопасная доза алкоголя - существует? Как алкоголь влияет на организм?🍸 Нутрициолог Ксения Чёрная