Поджоги школ в Бельгии: противники обязательного курса о сексу и сексуальной ориентации под подозрением

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Полиция Бельгии начала расследование серии случаев попыток поджога школ в городе Шарлеруа. Родители выразили недовольство введением нового обязательного предмета, касающегося сексу и сексуальной ориентации, в школьной программе. Информацию о начале расследования сообщило издание SudInfo.

Фото: openverse

По имеющимся данным, расследование охватывает четыре случая попыток поджогов, совершенных ночью неизвестными лицами в зданиях школ. Кроме того, на стенах школ были обнаружены надписи, выполненные черной краской, содержащие аббревиатуру "Нет Evras," что означает "Образование в области сексуальных отношений и сексуальности" — название нового предмета в школьной программе.

Двухчасовой курс, ставший обязательным для школьников 11-12 и 15-16 лет в текущем учебном году, призван ответить на вопросы подростков по чувствительным темам, включая сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы.

Однако среди противников такого предмета есть опасения, что в школах будет проводиться пропаганда гиперсексуальности и изменения сексуальной ориентации. Религиозные организации, включая исламские и католические, призвали к проведению протестов против внедрения этого школьного предмета.

Полиция обещает выявить виновных лиц, пытавшихся поджечь школы в рамках этой конфронтации.

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