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Овечкин отреагировал на призыв Гашека о санкциях против россиян в НХЛ

0:59
Общество

Капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал высказывания бывшего голкипера сборной Чехии, Доминика Гашека, который часто выражает критику в адрес Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за участия российских хоккеистов, сообщает EADaily.

Овечкин отреагировал на призыв Гашека о санкциях против россиян в НХЛ
Фото: Личный аккаунт Александра Овечкина в Instagram

"Я знаком с Домиником Гашеком, помню его как отличного вратаря своего времени. Его критические заявления меня не очень волнуют. Клубы НХЛ выбирают игроков на основе их навыков и способностей, а не национальности." — сказал Овечкин.

По мнению Овечкина, позиция НХЛ, которая не подвергается политическому давлению и не применяет санкции к российским хоккеистам, заслуживает только поддержки.

"Молодцы. Хорошо бы, если бы так было везде." — сказал спортсмен.

При этом Овечкин не стал делать прогноз, насколько долго подобная ситуация может продолжаться.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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